Самолет с пассажирами вернулся в аэропорт Иркутска из-за неисправности

Пассажирский самолет авиакомпании «ИрАэро» вернулся в аэропорт Иркутска из-за неисправности. Об этом сообщает «НТС Иркутск».

© Lenta.ru

Уточняется, что инцидент произошел днем 26 января. Борт летел в Бодайбо, но из-за технических проблем пилоты приняли решение вернуться в аэропорт вылета. Самолет благополучно приземлился. Байкало-Ангарская транспортная прокуратура начала проверку.

Ранее московский аэропорт Шереметьево вернулся к штатной работе на фоне непогоды 27 января. Из-за метеоусловий возможны задержки во время наземного обслуживания самолетов.