Россиянин избил отца из-за запаха картошки

В Тольятти мужчина устроил скандал и напал на своего пожилого отца из-за запаха картошки, которую тот хранил в шкафу. Об этом сообщает издание «Волга-ньюс».

Инцидент произошел в начале ноября 2025 года в одной из коммунальных квартир на улице Юбилейной. 43-летний сын, выпивавший на кухне, начал высказывать 73-летнему отцу претензии по поводу запаха овощей. Конфликт перерос в драку, мужчина стал разбрасывать вещи пенсионера, угрожать и ударил его по голове.

Шум услышали соседи, которые разняли дерущихся и вызвали полицию. У пенсионера были диагностированы ушиб уха, контузия и гематома века. Суд, рассмотрев дело, признал подсудимого виновным и назначил ему наказание в виде 60 часов обязательных работ.

До этого на Алтае мужчина сломал отцу ребра и челюсть из-за его пристрастия к спиртному. Нападавшего доставили в отдел полиции, он признался в содеянном. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 112 УК РФ.