Россиянин перерезал горло бывшей жене и пытался убить дочь

42-летний житель Чишминского района Башкирии отправлен в следственный изолятор по обвинению в убийстве бывшей жены и покушении на жизнь старшей дочери. Кровавый инцидент произошел 23 января в деревне Игнатовка, куда мужчина явился для очередного выяснения отношений. Как информирует Следственное управление СК РФ по Республике Башкортостан, в доме в этот момент находились четверо детей пары, трое из которых еще не достигли совершеннолетия.

Согласно сообщению в Телеграм-канале ведомства, во время вспыхнувшей ссоры обвиняемый схватился за нож. Старший помощник руководителя СУ СК РФ по РБ Евгений Каневский подчеркнул, что фигурант «нанес женщине ножевые ранения в шею и руку». Когда на защиту матери бросилась 19-летняя дочь, отец, по версии ведомства, «ударил ножом и ее», после чего поспешил скрыться.

Вызвать медиков успела сама раненая девушка, что и спасло ей жизнь. В региональном СК сообщили, что ее 41-летняя мать скончалась на месте от полученных травм. Оперативники обнаружили беглеца в соседнем Давлекановском районе, где он пытался отсидеться у знакомого. Сейчас специалисты правоохранительных органов проводят комплекс судебных экспертиз и закрепляют доказательную базу.