Что известно о пожаре в нелегальном хостеле в Балашихе

В Балашихе произошел пожар в трехэтажном здании, которое использовалось как нелегальный хостел. Telegram-канал «Абзац» рассказал, что известно об инциденте.

Как отмечается, четыре человека погибли, еще шестеро пострадали, в том числе 15-летний подросток, госпитализированный в больницу. По предварительной версии, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем.

Загорелись личные вещи и мебель в одной из комнат на втором этаже. По информации следствия, погибшие находились в этой комнате и отравились угарным газом во сне. По факту происшествия возбуждено уголовное дело. Следственный комитет и прокуратура проводят проверку.

По данным Telegram-канала «112», постояльцы хостела жгли костер прямо в доме. Кроме того, сообщается, что электричество в здании было отключено за неуплату. Погибшими при пожаре оказались граждане Кубы. Всего в здании перед возгоранием находилось 35 человек, 25 из них эвакуировались самостоятельно, 6 человек пострадали.

В конце минувшего лета в Балашихе загорелся склад. Инцидент произошел на улице Звездная, 11. Площадь пожара составила 4000 кв м. К тушению были привлечены вертолеты Ми-8 МЧС России и Ка-32 Московского авиацентра. Информации о пострадавших не поступало.

22 января на стройплощадке жилого комплекса «Остров» на улице Нижние Мневники в Москве произошел взрыв. По данным Mash, инцидент случился из-за разгерметизации пропанового баллона во время монтажных работ на крыше одного из корпусов.