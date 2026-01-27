Четверо иностранцев стали жертвами пожара в подмосковном хостеле

Жертвами пожара в загоревшемся частном доме под Москвой стали четверо иностранцев. Об этом сообщает ТАСС.

По данным оперативных служб, в огне сгорели граждане Кубы. Уточняется, что владелец подмосковного особняка, в котором был организован нелегальный хостел, проживает в Лондоне, Великобритания. Договоров аренды у жильцов не было.

Ранее стало известно, что ЧП произошло в Балашихе. Пожар начался 27 января около 4:30 в одной из комнат. Среди пострадавших есть ребенок.