Потомственные полицейские сделали бизнес на героине в российском регионе

Советский районный суд Омска приговорил бывших полицейских — отца и сына — к 16 и 17 годам колонии строгого режима за торговлю наркотиками. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе омских судов.

Установлено, что отец — пенсионер МВД — организовал преступную группу, которая с декабря 2018 по июль 2020 года делала закладки героина на территории Омска. В преступную деятельность он вовлек сына, на тот момент работавшего сотрудником управления по контролю за оборотом наркотиков. Тот активно участвовал в деятельности преступной группы, помогая покупать, фасовать и размещать героин.

На имущество обвиняемых наложили арест на 42,5 миллиона рублей.

