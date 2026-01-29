Суд Австралии оставил под стражей россиянку по делу о шпионаже

Находящейся под арестом гражданке России Кире Королевой австралийский суд отказал в просьбе об освобождении под залог по делу о шпионаже.

Верховный суд страны рассмотрел прошение защиты, однако государственный прокурор Элли Макдональд выступила против, передает ТАСС со ссылкой на The Brisbane Times.

В итоге судья отклонил поданное адвокатами ходатайство об освобождении под залог.

Следующее заседание по этому громкому процессу предварительно назначено на 31 марта. Адвокаты обвиняемой указали на сложность дела, что потребовало переноса слушаний на более поздний срок.

Сотрудники генерального консульства России в Сиднее поддерживают постоянную связь с задержанной. Дипломаты оказывают соотечественнице всю необходимую в данной ситуации помощь.

В 2024 году австралийские правоохранители арестовали супружескую пару россиян по подозрению в шпионаже в пользу России. Первое слушание прошло в конце сентября того же года.

Суд страны несколько раз переносил заседание, на котором должно было быть оглашено обвинительное заключение по делу.