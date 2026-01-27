Силовики пресекли схему незаконной миграции с поддельными документами

В Москве сотрудники полиции пресекли крупную схему по организации незаконного пребывания и трудоустройства иностранных граждан на территории России. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данным ведомства, деятельность осуществляла группа из четырех иностранцев. Они занимались изготовлением и сбытом поддельных документов, которые формально легализовывали статус мигрантов. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

В набор фиктивных бумаг входили миграционные карты с проставленными поддельными отметками о пересечении границы, отрывные части бланков уведомлений о прибытии, документы о временной регистрации по месту пребывания, а также трудовые договоры.

За свои незаконные услуги злоумышленники брали от 3 до 20 тысяч рублей в зависимости от типа документа и сложности его оформления. Таким образом, прибывшие в страну иностранцы могли за деньги получить полный пакет бумаг для жизни и работы.

В настоящее время деятельность группы полностью остановлена, а по факту происшедшего проводятся все необходимые следственные действия.