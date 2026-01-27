Российского депутата осудят за нападение на коллегу во время заседания

Депутата из Новосибирской области предстанет перед судомм за нападение на коллегу во время заседания, сообщает прокуратура региона.

Уголовное дело по статье по пункту «г» части 2 статьи 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью в отношении лица в связи с выполнением общественного долга) возбудили в отношении 44-летнего члена Совета депутатов города Бердска.

Инцидент произошел 25 июня 2025 года на заседании комитета городского Совета депутатов. По данным следствия, в ходе жаркого обсуждения процессе обсуждения приоритетности исполнения наказов избирателей между двумя парламентариями вспыхнул конфликт.

Обвиняемый нанес потерпевшему удар по голове, в результате чего тот получил телесные повреждения, квалифицированные как легкий вред здоровью.

Дело передано мировому судье Бердска для рассмотрения по существу. Фигуранту грозит лишение свободы на срок до двух лет и запрет занимать определенные должности.