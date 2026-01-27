Мать напала на дочь с ножом из-за разрыва с мужем-абьюзером

В Дагестане произошел трагический случай бытового насилия. Жительница Кизилюртовского района нанесла ножевое ранение собственной дочери, когда та решила уйти от мужа. Об этом пишет Telegram-канал Mash Gor.

По информации источников, женщина давно конфликтовала с дочерью из-за ее намерения оставить супруга, несмотря на его жестокое поведение. Мать считала, что дочь должна терпеть и сохранять семью любой ценой.

Конфликт достиг пика, когда молодая женщина с вещами вернулась в родительский дом. В ходе очередной ссоры женщина в порыве эмоций схватила нож и нанесла дочери удар.

Мать попала дочке в живот. К счастью, ранение оказалось неглубоким. Потерпевшая была госпитализирована, ее спасли медики.

Суд учел раскаяние обвиняемой. Пострадавшая дочь полностью простила мать и не стала настаивать на строгом наказании. В итоге женщина получила условный срок лишения свободы на один год.