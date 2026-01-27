Жительница Уфы предстанет перед судом за слежку за бывшим

В Уфе перед судом предстанет 54-летняя местная жительница, обвиняемая в незаконной слежке за бывшим сожителем с использованием GPS-устройств и распространении его личной переписки. Об этом сообщили в прокуратуре Советского района города.

По версии следствия, с августа 2024 года по февраль 2025 года женщина купила в интернете специальные GPS-трекеры и тайком установила их на автомобили мужчины, чтобы отслеживать его передвижения.

Кроме того, как считают правоохранители, с июля по сентябрь 2024 года обвиняемая незаконно получила доступ к мобильному телефону бывшего сожителя и из ревности распространила среди общих знакомых его личную переписку с другой женщиной.

Женщине вменяют незаконный оборот специальных технических средств, нарушение неприкосновенности частной жизни, а также тайны переписки и телефонных переговоров. Вину в совершении преступлений она не признала. Уголовное дело направили в Советский районный суд Уфы для рассмотрения по существу.