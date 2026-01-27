ФСБ задержала троих жителей Свердловской области за подготовку теракта

Сотрудники ФСБ задержали троих жителей Свердловской области по подозрению в подготовке теракта на железной дороге. Об этом во вторник, 27 января, сообщили в ЦОС ведомства.

Злоумышленники 1979, 1981 и 1984 годов рождения хотели поджечь объект транспортной инфраструктуры региона по заданию украинских спецслужб.

Задержанные самостоятельно связались со стороной противника через мессенджер Telegram. После они получили от Киева задание по совершению теракта.

По адресам их проживания изъяли средства связи, а также инструкции и компоненты для изготовления самодельных зажигательных устройств, передает ТАСС.

23 января сотрудники Федеральной службы безопасности также задержали в Крыму двух граждан России, которые совершили диверсии по указанию украинских спецслужб.