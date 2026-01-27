Ребенок пострадал от взрыва игрушки, подобранной на улице в Ставрополе

В Ставрополе мальчик подобрал на улице игрушку и попал в больницу после того, как та взорвалась. Об этом сообщает глава города Иван Ульянченко.

Инцидент произошел 26 января. Ребенок подобрал на улице предмет, похожий на пластиковую игрушку в виде гранаты, и принес его домой. В какой-то момент игрушка взорвалась.

После случившегося мальчика осмотрели врачи. Медики приняли решение госпитализировать его в офтальмологическое отделение детской краевой больницы. Сейчас малолетнему оказывают необходимую помощь, его состояние стабильно.

Компетентные органы организовали разбирательство по факту произошедшего. Инциденту дадут правовую оценку.

Городской глава также призвал родителей провести с детьми беседу о том, что поднимать любые предметы на улице недопустимо и опасно. Ульянченко поручил комитету образования вести профилактическую работу в этом направлении в детских учреждениях.