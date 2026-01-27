В Подмосковье произошел пожар в хостеле, есть погибшие

Четыре человека погибли при пожаре в хостеле городе Балашиха в Московской области. Об этом сообщает региональное управление МЧС.

Инцидент произошел в квартале Зворыкино.

Тела четырех погибших были найдены в очаге пожара. Их личности устанавливаются.

Еще шесть человек пострадали, среди них - двое детей.

Хостел располагался в частном трехэтажном доме. Очаг пожара находился на втором этаже.

Пожар произошел в хостеле на северо-западе Москвы

Уточняется, что к борьбе с возгоранием, площадь которого составила 35 квадратных метров, привлекались 80 сотрудников экстренных служб и 27 единиц техники.