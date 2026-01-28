Полиция задержала россиянина, протащившего собаку за автомобилем

В Большеболдинском районе Нижегородской области задержан 62-летний местный житель, жестоко избавившийся от собственной собаки. Как установили полицейские, мужчина привязал животное к автомобилю и протащил его по дороге на скорости около 60 км/ч, после чего бросил в кустах.

Подозреваемый пояснил, что хотел избавиться от питомца. По факту жестокого обращения с животным возбуждено уголовное дело. Санкция соответствующей статьи Уголовного кодекса предусматривает наказание вплоть до трех лет лишения свободы.