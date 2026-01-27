ФСБ задержала в Свердловской области троих россиян за подготовку теракта

Силовики задержали в Свердловской области троих россиян, которые по заданию украинских спецслужб планировали теракт на железной дороге. Об этом сообщил Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

В ведомстве уточнили, что задержаны граждане России 1979, 1981 и 1984 годов рождения, они хотели поджечь объект транспортной инфраструктуры.

По данным ФСБ, задержанные с помощью Telegram установили контакт с сотрудником спецслужб Украины, от которого получили задание совершить теракт на железной дороге.

У задержанных изъяты средства связи, содержащие переписку с куратором, а также инструкции и компоненты для изготовления самодельных зажигательных устройств.

Возбуждено уголовное дело по статье о приготовлении к террористическому акту. По этому обвинению фигурантам грозит до 20 лет лишения свободы.

Вместе с тем на данный момент осуществляется сбор доказательств с целью квалификации их действий по статье о госизмене, которая предусматривает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

Задержанные арестованы.