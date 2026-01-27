Российские туристы сообщили о заболевших детях в отеле Таиланда

Полуторагодовалый ребенок из России заболел во время отдыха в Таиланде — у него поднялась высокая температура и появилась обширная сыпь, в том числе в области горла. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По данным издания, семья проживала в отеле Robinzon в курортном городе Кхао-Лак. Сначала у мальчика поднялась температура до 38,7 °C, а на следующий день она продолжила расти, при этом ребенок стал беспокойным и постоянно плакал. Родители обратились за медицинской помощью, и в больнице у малыша диагностировали бронхит и тонзиллит, назначив курс антибиотиков.

© Telegram-канал SHOT

После начала лечения состояние ребенка, по словам матери, ухудшилось: температура повысилась до 39,6 °C, а по всему телу, включая горло, появилась выраженная сыпь. Родители также сообщили, что похожие симптомы наблюдаются и у других детей, отдыхающих в том же отеле. По их утверждению, заболевших может быть не менее десяти, у некоторых фиксировались также приступы рвоты.

Взрослые предполагают, что дети могли заразиться вирусом Коксаки, однако официального подтверждения этой информации на данный момент нет.