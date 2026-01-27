По всей Украине осложнено движение поездов

Аномальная погода стала причиной задержки поездов по всей Украине, хуже всего ситуация в Одесской области на юге страны.

Об этом сообщила компания "Укржелдорога".

"Аномальные погодные условия усложняют движение поездов по всей стране, - говорится в сообщении в телеграм-канале. - Выявлено не менее десяти мест, где поваленные деревья повредили линию электропередачи, поэтому выведены резервные тепловозы и на десяти перегонах движение переведено на телефонную связь".

В частности, дерево завалилось на поезд, следующий из подконтрольного властям Украины Запорожья во Львов.

"Обошлось без травм пассажиров и повреждений самого вагона", - отметили в компании.

Самая сложная ситуация наблюдается в Одесской области - линия электропередачи покрылась льдом. В связи с непогодой фиксируются серьезные отставания от графика. Так, поезд по маршруту Одесса - Ужгород задерживается на почти восемь часов.

Шмыгаль: Более 800 тыс. абонентов в Киеве остаются без света уже два дня

По данным "Укргидрометцентра", в стране стоит холодная погода, идет местами дождь со снегом. Ранее метеорологическая служба предупреждала, что условия погоды ухудшатся с приходом ледяного дождя и штормового ветра.