Суд ужесточил наказание писателю Акунину*

Таганский районный суд Москвы ужесточил наказание писателю Борису Акунину (настоящее имя — Григорий Чхартишвили, признан в РФ иноагентом, внесен в перечень террористов и экстремистов), заменив назначенную ранее колонию общего режима на исправительное учреждение строгого режима.

Об этом сообщают журналисты, ссылаясь на судебное решение.

«Приговор мирового судьи <...> Таганского района г. Москвы <...> в отношении Григория Чхартишвили изменить. Указать назначение отбывания части наказания в исправительной колонии строгого режима», — сказано в документе.

Его передает ТАСС.

Из текста решения следует, что срок лишения свободы по-прежнему составляет 15 лет, а корректировка касается только вида исправительного учреждения. Приговор, как подчеркивается в материалах суда, был вынесен заочно, поскольку Чхартишвили находится за пределами России. Отбывание наказания начнется с момента его фактического задержания на территории РФ либо экстрадиции из иностранного государства по запросу российских властей.

В начале декабря 2025 года мировой суд Таганского района окончательно приговорил Акунина к 15 годам лишения свободы. Писателя признали виновным в уклонении от исполнения обязанностей иноагента, также его обвиняли в публичном оправдании терроризма.

* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России, внесен в перечень террористов и экстремистов