В Дербенте ранившего подростка сторожа поместили под домашний арест

Суд отправил под домашний арест 75-летнего сторожа, напавшего с ножом на подростка в Дербенте. Эта мера пресечения избрана ему сроком на 1 месяц и 26 суток, сообщили ТАСС в объединенной пресс-службе судов Дагестана.

"Дербентский городской суд рассмотрел ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении местного жителя 1951 года рождения, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство). Суд с учетом возраста и состояния здоровья подозреваемого и других обстоятельств пришел к выводу о возможности избрания в отношении него менее строгой меры процессуального принуждения - домашнего ареста сроком на 1 месяц 26 суток с возложением ограничений, предусмотренных законом", - сообщили в пресс-службе.

По данным следствия, 18 января на территории школы №17 в Дербенте произошел конфликт между сторожем и группой подростков: "Реагируя на оскорбления в свой адрес, руководствуясь внезапно возникшим неприязненным отношением, сторож, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, нанес одному из подростков ножевое ранение в область шеи.

Потерпевший благодаря толстой куртке и своевременно оказанной помощи остался жив", - добавил собеседник агентства.

В пресс-службе уточнили, что постановление в законную силу не вступило и может быть обжаловано.