В США назвали число жертв шторма «Ферн»

СМИ назвали число жертва мощного зимнего шторма «Ферн», который обрушился на США. Об этом сообщает New York Post.

По информации издания, в результате непогоды погибли как минимум 26 человек. В их числе пожилые люди, которые занимались расчисткой сугробов, а также подростки, катавшиеся на санях по снегу — они зацепились за автомобиль.

Отмечается, что таким образом погибла одна шестнадцатилетняя девушка — она вылетела с дороги и врезалась в дерево. Это стало первым случаем гибели из-за связанных с погодой последствий. Позже при похожих обстоятельствах умер еще один подросток семнадцати лет из Арканзаса.

Ранее из-за шторма «Ферн» в США остались без света более 800 тысяч домов.