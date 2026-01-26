Умерла помощник губернатора Белгородской области Вера Мангушева

БЕЛГОРОД, 26 января. /ТАСС/. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о смерти своего помощника Веры Мангушевой.

"Сегодня получили известие, что не стало Веры Мангушевой. Вера была моим помощником почти 4 года и прошла все самые трудные дни специальной военной операции: вместе вывозили семьи из Журавлевки и Козинки, была рядом в самые тяжелые дни - и после падения ракеты на Маяковского, 30 декабря 2023 года, крушение самолета в Корочанском районе, Щорса, 55а… Всю боль каждого человека, с которым мы соприкасались, она проносила через себя", - написал он в Telegram-канале.

Отмечается, что Мангушевой было 38 лет. "Мы будем помнить ее всегда такой, какой она была: яркой, умной, жизнелюбивой и сердечной. И очень ответственной. Она была одним из самых ответственных людей, которых я встречал в жизни", - добавил глава региона.