В Орле на территории СНТ обнаружили элемент взрывного устройства

Элемент взрывного устройства обнаружен в садовом некоммерческом товариществе Советского района Орла. Работы по охране и оцеплению ведутся, изъятие и демонтаж планируются в ближайшие дни, сообщил губернатор региона Андрей Клычков.

"В связи с появившейся в мониторинге СМИ темой по ситуации в Советском районе Орла хочу дать официальные разъяснения. Несколько дней назад поступила информация, что на территории одного из СНТ обнаружен элемент взрывного устройства. Сразу же начались работы по охране и оцеплению места происшествия. <...> В ближайшие дни планируется изъятие и демонтаж подозрительных предметов", - сказал глава региона в ходе прямого эфира в соцсети "ВКонтакте".

Клычков отметил, что жителей информируют о ситуации, в том числе с помощью обходов домов, действия ведутся в соответствии с утвержденным регламентом на комиссии по чрезвычайным ситуациям города Орла. Он добавил, что вопрос контролирует Минобороны и правоохранительные органы, соответствующие заявки поданы.

По словам главы региона, дополнительные меры безопасности для жителей близлежащих домов будут приняты после прибытия специалистов Минобороны. Основная часть оперативных мероприятий пройдет 28-29 января.