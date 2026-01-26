Дело о сожженной заживо россиянке дошло до суда

Егорьевский городской суд в Московской области рассмотрит уголовное дело о сожжении заживо женщины в 2015 году. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

По версии следствия, 12 января 2015 года женщина приехала в Егорьевский район к знакомой, где между ними произошел конфликт. В результате гостья решила расправиться с оппоненткой.

Для этого она предложила жертве поехать в Москву. По пути женщина остановилась, вытащила знакомую, находящуюся в сильном алкогольном опьянении, из салона, ударила ее по голове и оттащила в кювет. Там обвиняемая облила знакомую бензином и подожгла.

Обвиняемая объявлена в международный розыск и заочно арестована.

