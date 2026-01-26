На Урале рецидивиста поймали после слов о потере смартфона

Жителя Урала, совершившего серию краж, поймали после слов о потере телефона. Об этом сообщает Baza.

Инцидент произошел в Сырсети. Во время обыска в чужой квартире ранее судимого за кражи мужчина по имени Иван привлекли в качестве понятого. В процессе фигурант заметил вещи, которые хотел бы украсть из жилья.

Спустя несколько дней он вернулся в квартиру и представился жене задержанного сотрудником МВД. Предметы, которые он заприметил во время прошлого визита, лжеполицейский забрал их якобы для экспертизы.

Получив за имущество 85 тысяч рублей, Иван снова пришел к женщине и потребовал четыре тысячи рублей, чтобы передать вещи ее мужу. Также за пять тысяч он мог якобы улучшить условия жизни мужа в СИЗО.

После этого рецидивист забрал у женщины смартфон, якобы чтобы передать ее мужу в изолятор. Позже он «потерял» устройство и попросил деньги на новое.

«Лишь после этой истории жена задержанного поняла, что её обманывают, и обратилась за помощью к настоящим полицейским», – сообщается в публикации.

Россиянина приговорили к четырем годам лишения свободы, его отправили в колонию строгого режима.