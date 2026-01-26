Охранная система Delta подверглась хакерской атаке

Компания Delta, которая оказывает охранные услуги для коммерческих объектов, частных домов и автомобилей, подверглась хакерской атаке. Об этом Агентству "Москва" рассказали в пресс-службе организации.

В компании указали, что хакерская атака была спланирована заранее. Представители Delta также пообещали предоставить подробный комментарий после оценки урона и восстановления работоспособности систем.

Ранее телеграм-каналы заявляли, что хакеры взломали системы Delta. Предварительно, из-за этого у клиентов компании не заводились машины и не выключалась сигнализация.

До этого персональные сведения клиентов компании Vietnam Airlines попали в открытый доступ из-за неполадок, возникших в сфере безопасности у одной из партнерских онлайн-платформ, которая управляется глобальной технологической корпорацией.

В авиакомпании пояснили, что в открытый доступ попали имена, адреса электронной почты и номера телефонов пассажиров. При этом перевозчик является не единственным, кто пользуется услугами онлайн-платформы, пострадавшей от неполадок.