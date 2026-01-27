Мужчина изрезал ножом свою жену и сына-школьника в Москве

В Москве правоохранители задержали подозреваемого в нападении с ножом на женщину и 13-летнего ребенка. Об этом сообщает ГСУ СК России по региону.

Инцидент произошел 26 января в квартире на Линейном проезде. По данным следствия, пьяный мужчина из-за внезапно возникшей неприязни нанес жене не менее четырех ножевых ранений, а своему сыну не менее восьми ножевых ранений. Пострадавших своевременно доставили в больницу — женщина и ребенок получили серьезные травмы, но остались живы.

Подозреваемый задержан и доставлен в следственное подразделение. Сотрудники правоохранительных органов осмотрели место происшествия, а также назначили судебные экспертизы, в том числе судебно-медицинскую. Фигуранта планируют направить на амбулаторную психолого-психиатрическую экспертизу. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ.