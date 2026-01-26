«Звездный» адвокат упал в обморок при оглашении приговора

Бывший адвокат Вадим Лялин, представлявший ранее интересы звезд спорта и шоу-бизнеса, упал в обморок, услышав свой приговор. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Лялина приговорили к 14 годам строгого режима. Установлено, что шесть фигурантов, среди которых бывшие следователи Следственного комитета (СК) России и сотрудники ФСБ, сфабриковали уголовное дело против совладельцев IT-компании Merlion, чтобы завладеть активами холдинга.

Сообщалось, что адвоката уличили в мошенничестве на 2,2 миллиона евро, которые ему заплатили совладельцы и топ-менеджер IT-компании Merlion. Те проходили по делу о покушении на бывшего делового партнера Вячеслава Симоненко. Подзащитные Лялина заявили, что тот склонял их к самооговору и оговору других лиц, демонстрируя наличие связей со следователем, который занимался их делом.

После жалобы Лялина лишили адвокатского статуса. 20 апреля он был задержан, после чего взят под стражу. Спустя несколько месяцев экс-адвокат совершил побег.

Ранее стало известно, что бывший глава Хорошевского отдела СК по Москве Рустам Юсупов получил 18 лет колонии по делу Merlion.