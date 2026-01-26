«Звездный» адвокат упал в обморок при оглашении приговора

Бывшему адвокату Вадиму Лялину стало плохо после оглашения приговора в зале суда — мужчину признали виновным в фальсификации доказательств в отношении руководства IT-компании Merlion. Об этом сообщает РИА Новости.

Согласно решению суда, Ляпин был приговорен к 14 годам заключения в колонии. После оглашения приговора ему стало плохо — мужчине вызвали скорую помощь. Помимо Ляпина суд назначил еще пятерым подсудимым от 14 до 19 лет лишения свободы.

По версии следствия, подсудимые инициировали незаконное уголовное преследование совладельцев IT-компании Merlion. В ходе разбирательства было установлено, что фигуранты участвовали в фабрикации доказательств, незаконных задержаниях и коррупции.

Ранее бывшего гендиректора компании осудили за мошенничество при газификации Читы.