Попавший в ДТП россиянин обвинил в своем опьянении корм для попугаев

Суд лишил водительских прав жителя Санкт-Петербурга, который попал в дорожно-транспортное происшествие (ДТП) в состоянии опьянения. Мужчина пытался обвинить в своем состоянии корм для попугаев. Об этом «Ленте.ру» сообщила руководитель объединенной пресс-службы судов города Дарья Лебедева.

Все произошло вечером 24 октября 2025 года. Сергей Тетерин управлял автомобилем «УАЗ» в Ломоносове, когда произошло ДТП. Сотрудников ДПС, по его словам, пришлось ждать около 16 часов — за это время мужчина замерз и проголодался. Чтобы как-то подкрепиться, он достал корм для попугаев, который находился в салоне машины, и съел. Позже оказалось, что в составе корма было конопляное семя — именно оно, как настаивал Тетерин, дало положительный текст на каннабинолы.

Суд не поверил объяснению мужчины. Вдобавок к этому экспертиза не нашла запрещенных веществ в корме для попугаев. Участника ДТП лишили прав на 1 год и 7 месяцев, а также оштрафовали на 45 тысяч рублей.

