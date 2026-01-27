Экс-ректор ПсковГУ Ильина признала вину по всем 17 эпизодам

ПСКОВ, 27 января. /ТАСС/. Бывший ректор ПсковГУ Наталья Ильина, которая находится под домашним арестом по делу о хищении денежных средств и превышении должностных полномочий, признала вину в полном объеме по всем 17 эпизодам, включая мошенничество и превышение полномочий. Она раскаялась в содеянном, говорится в обвинительном заключении, которое есть в распоряжении ТАСС.

"Доказательствами, подтверждающими обвинение Ильиной Н. А. в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ являются: показания обвиняемой (подозреваемой) Ильиной Н. А., которая вину в инкриминируемых ей преступлениях признала в полном объеме, в содеянном раскаялась. <...> Доказательствами, подтверждающими обвинение Ильиной Н. А. в совершении преступления, предусмотренного п. "е" ч. 3 ст. 286 УК РФ являются: показания обвиняемой (подозреваемой) Ильиной Н. А., которая вину в инкриминируемых ей преступлениях признала в полном объеме, в содеянном раскаялась", - отмечается в тексте документа.

Как следует из обвинительного заключения, Ильина признала вину по одному эпизоду по ч. 4 ст. 159 УК РФ "Мошенничество", а также по 16 эпизодам по п. "е" ч. 3 ст. 286 УК РФ "Превышение должностных полномочий".

27 января в Псковском городском суде начался судебный процесс по уголовному делу в отношении бывшего ректора ПсковГУ. Органом следствия Ильиной предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ (хищение денежных средств путем обмана группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения), а также по п. "е" ч. 3 ст. 286 УК РФ (совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий и повлекших нарушение прав и законных интересов граждан).

О деле Ильиной

Ильина была задержана в начале апреля 2025 года по уголовному делу о мошенничестве. По версии следствия, с 2020 по 2021 год она трудоустроила в образовательное учреждение своего знакомого на должность доцента, но тот на рабочем месте не появлялся и трудовых обязанностей не исполнял. По данным правоохранительных органов, Ильина на протяжении как минимум четырех последних лет проживала в номере-люксе гостиничного комплекса "Двор Подзноева". Общая стоимость таких услуг за этот период, по предварительным данным, превысила 14 млн рублей.

В конце мая 2025 года сотрудники правоохранительных органов возбудили в отношении Ильиной второе уголовное дело, по статье о превышении должностных полномочий. В августе в отношении экс-ректора были возбуждены два новых уголовных дела, а в октябре - еще три.