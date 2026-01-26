Фигурантов дела Merlion приговорили к срокам от 14 до 19 лет лишения свободы

235-й гарнизонный военный суд приговорил бывшего главу Хорошевского отдела столичного главка СК Рустама Юсупова, обвиняемого в фальсификации доказательств и взятках за прекращение уголовного дела в отношении бывших топ-менеджеров компании Merlion, к 18 годам колонии строгого режима. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Признать Рустама Юсупова виновным и назначить ему наказание в виде 18 лет в колонии строгого режима, штрафа в размере 109,9 млн рублей, а также лишить звания "майор юстиции", запретить занимать должности на государственной службе <...> в течение 10 лет", - сказал судья.

Также суд признал виновными других фигурантов дела, участвовавших в преступный схеме о фальсификации доказательств по уголовному делу в связи бывших топ-менеджеров компании Merlion.