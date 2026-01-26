В российском регионе гости после дня рождения попали в колонию

В Северной Осетии двух мужчин осудили за драку на дне рождения. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Gor.

По данным канала, дочь бывшего главы Северной Осетии устроила день рождения в «Тиволи Парке». В какой-то момент между ее гостями началась ссора, которая быстро переросла в драку. Один из мужчин сначала избил оппонента, а затем произвел несколько выстрелов в воздух.

Сотрудник охраны пытался остановить происходящее, но тоже пострадал.

Суд приговорил двоих зачинщиков драки к трем и 3,5 годам лишения свободы за хулиганство и причинение вреда здоровью.

