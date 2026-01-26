Москвичку пришлось спасать после укуса медузы на экзотическом курорте

Госпитализацией в Склиф обернулся для москвички отдых на Гоа. В воде женщину ужалила медуза, а в самолете конечность сильно раздуло так сильное, что по прилету туристке пришлось вызывать «скорую». ⠀

© Юрий Смитюк/ТАСС

Как узнал «МК», во время отдыха на Гоа с молодой москвичкой Евгенией произошла неприятность. Во время плавания женщина ощутила острую боль, похожую на удар током. Она увидела на руке медузу, тут же сбросила её и промыла руку морской водой.⠀

На берегу туристке обработали руку слабым раствором уксуса и удалили с помощью банковской карточки ядовитые стрекательные клетки медузы. Благодаря правильно оказанной первой помощи избежать более негативных последствий.

Тем не менее, рука отекла и на коже появились характерные следы, как от «удара кнутом». В самолёте Евгении стало хуже, отек усилился. После возвращения в Москву скорая помощь доставила женщину в Центр острых отравлений.

Специалисты сразу приступили к лечению и провели терапию для детоксикации и улучшения микроциркуляции крови. Состояние женщины быстро улучшилось, на пятые сутки её выписали.