В российском регионе произошло мощное землетрясение

У берегов Курильских островов зафиксировали мощное землетрясение магнитудой 5,2. Об этом сообщается на сайте Европейско-средиземноморского сейсмологического центра (EMSC).

Подземные толчки произошли в 01:44 вторника, 27 января, по местному времени (17:44 26 января по московскому времени). Их эпицентр располагался в 139 километрах к востоку от Северо-Курильска. Очаг залегал на глубине 10 километров.

Информация о повреждениях и пострадавших в результате землетрясения на данный момент не поступала.

Ранее в этот же день стало известно, что у берегов Камчатки были зафиксированы сопоставимые по силе подземные толчки. Их магнитуду сейсмологи оценили в 5,1.