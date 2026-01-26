Обезглавленное тело лежало около дома в российском городе

В Петербурге увиденное на придомовой территории шокировало местных жителей - там лежало тело мужчины без головы. Об этом сообщает телеграм-канал Mash на Мойке.

По данным журналистов, все произошло во дворе дома на улице Жени Егоровой: около полудня жители заметили тело мужчины, отсеченная голова которого находилась на значительном расстоянии.

Телеграм-канал уточняет, что на месте происшествия уже работают следователи и устанавливают все обстоятельства произошедшего. Предварительной причиной обезглавливания считают результатом падения с высоты.

Информация уточняется.