Мошенники запугали оренбуржца уголовным делом и похитили почти 900 тысяч рублей

Мошенники запугали 56-летнего оренбуржца обвинениями в спонсировании ВСУ и вынудили его перевести почти 900 тысяч рублей. Мужчина поверил, что на его имя оформлены кредиты, и попытался «спасти» свои средства.

По данным полиции, мужчине позвонили якобы с «Фонда социального обеспечения» и сообщили о перерасчете пенсии, требуя назвать код из СМС. После этого ему позвонил псевдосотрудник «Роскомнадзора», который убедил потерпевшего, что мошенники получили доступ к его аккаунту на «Госуслугах», оформили кредиты и что теперь он подозревается в финансировании ВСУ.

Для предотвращения «уголовного преследования» мужчина оформил кредиты, а также занял деньги под залог автомобиля, после чего перевел общую сумму в размере более 861 тысячи рублей на счета злоумышленников.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Злоумышленникам грозит до 6 лет лишения свободы.