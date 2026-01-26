ВСУ атаковали автомобиль ЖКХ в Запорожской области

Вооруженные силы Украины в Запорожской области атаковали автомобиль, принадлежащий службе жилищно-коммунального хозяйства. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.

"Противник совершил очередное преступное нападение в Запорожской области, выбрав для этого гражданский объект: обстрелян автомобиль службы жилищно-коммунального хозяйства. В результате атаки спецтехника получила повреждения", - написал он в Telegram-канале.

В результате атаки никто не пострадал.