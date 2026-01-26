Россиянин погиб под лавиной на горнолыжном курорте в Японии
Во время спуска на сноуборде в японской префектуре Нагано 42-летний мужчина из России оказался под снежными завалами и скончался, сообщили японские полицейские.
Правоохранительные органы города Омати сообщили подробности инцидента, случившегося в районе горнолыжного курорта Хакуба, передает ТАСС.
Там заявили, что при сходе снежной лавины погиб мужчина, это гражданин России.
Трагедия произошла во время катания на сноуборде.
В феврале 2025 года спасатель погиб при сходе снежной лавины в Карачаево-Черкессии.
В марте на казахстанском горнолыжном курорте Шымбулак при сходе лавины погибла российская гражданка.