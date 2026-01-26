Пьяный житель Подмосковья убил жену во время ссоры в квартире

Житель подмосковного Раменского, будучи пьяным, поссорился со своей женой и избил ее. Женщину доставили в больницу, где она умерла. Об этом в понедельник, 26 января, сообщили в пресс-службе Следственного комитета России по Московской области.

— По данным следствия, 22 января текущего года обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ходе словесной ссоры с супругой нанес женщине множественные удары в область головы и бедра. Потерпевшая была госпитализирована в медицинское учреждение, где, несмотря на оказанную необходимую помощь, скончалась на следующий день от полученных травм, — рассказали в Telegram-канале ведомства.

Силовики задержали подозреваемого. Его допросили, он признал вину. Мужчина рассказал следователю о подробностях убийства. Фигуранту предъявили обвинение. Суд отправил его в СИЗО.

Ранее другой мужчина расправился со своей бывшей женой в Подмосковье. Злоумышленник зарезал женщину, а также поджег ее машину. Его задержали при попытке скрыться. Суд отправил мужчину за решетку на 12,5 года.