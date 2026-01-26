Дикий слон на Щри-Ланке напал на машину с российскими туристами. Об этом в понедельник, 26 января, рассказал один из пострадавших в беседе с журналистами.

Семья путешествовала по острову в сопровождении друзей. На одном из участков дороги компания решила остановиться, так как в этой местности часто встречаются дикие животные.

Вскоре они заметили трех слонов, один из которых повел себя агрессивно — он подбежал к машине и атаковал ее. Разъяренное животное даже попыталось перевернуть автомобиль.

Спасти туристам удалось лишь чудом — все они успели выпрыгнуть из машины с другой стороны. Слона пытался отогнать водитель другого автомобиля. В итоге животное отступило. Никто из пассажиров не пострадал, уточнили в публикации.

Другой похожий случай произошел в Ботсване: туристы на сафари в африканской республике слишком близко подплыли на каноэ к слонятам, из-за чего на них напала мать детенышей.

В Индии взбесившийся слон всего за 10 дней убил 22 человека, включая восьмимесячного младенца и зоолога, которого пригласили усмирить животное.