Дикий слон напал на машину с туристами из Казани на Шри-Ланке
Дикий слон на Щри-Ланке напал на машину с российскими туристами. Об этом в понедельник, 26 января, рассказал один из пострадавших в беседе с журналистами.
Семья путешествовала по острову в сопровождении друзей. На одном из участков дороги компания решила остановиться, так как в этой местности часто встречаются дикие животные.
Вскоре они заметили трех слонов, один из которых повел себя агрессивно — он подбежал к машине и атаковал ее. Разъяренное животное даже попыталось перевернуть автомобиль.
Спасти туристам удалось лишь чудом — все они успели выпрыгнуть из машины с другой стороны. Слона пытался отогнать водитель другого автомобиля. В итоге животное отступило. Никто из пассажиров не пострадал, уточнили в публикации.
Другой похожий случай произошел в Ботсване: туристы на сафари в африканской республике слишком близко подплыли на каноэ к слонятам, из-за чего на них напала мать детенышей.
В Индии взбесившийся слон всего за 10 дней убил 22 человека, включая восьмимесячного младенца и зоолога, которого пригласили усмирить животное.