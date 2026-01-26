После публикаций СМИ о нападении британских туристов на российскую семью с тремя детьми в египетском Шарм-эль-Шейхе полиция возбудила уголовное дело, передает Shot.

Как сообщает Telegram-канал, инцидент произошел на территории отеля Sunrise Arabian Beach Resort. Отмечается, что около 15 граждан Великобритании выбросили вещи семьи из Москвы с лежаков, после чего толкнули одну из девочек и попытались задушить веревкой ее отца, выкрикивая оскорбления. Администрация отеля, по данным источника, поддерживает пострадавших россиян.

После прибытия полиции с пострадавших были взяты показания и официально зарегистрировано заявление на русском и арабском языках, что позволило возбудить уголовное дело.

Ожидается, что сегодня местный суд примет решение об объявлении нападавших в розыск. В случае их задержания им будет грозить тюремный срок по законам Египта. По неподтвержденной информации, британские туристы могли быть перевезены в другой отель.