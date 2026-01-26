В Киеве таксист сломал пассажирке челюсть из-за плохого самочувствия

В Киеве таксист сломал пассажирке челюсть из-за того, что она жаловалась на плохое самочувствие. Об этом в Telegram сообщает пресс-служба полиции Украины.

«Во время поездки в такси 27-летняя киевлянка почувствовала себя плохо (...). Разгневанный водитель высадил пассажирку из машины, дважды ударил ее кулаком по лицу и уехал с места происшествия», — говорится в публикации.

Отмечается, что девушку во время поездки начало тошнить. Врачи диагностировали у пострадавшей ушибы и перелом челюсти.

