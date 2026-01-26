В Греции при взрыве на фабрике печенья погибли четыре человека

В городе Трикала четыре человека погибли, один пропал без вести после взрыва и пожара на фабрике печенья "Виоланта". Об этом сообщил греческий телеканал ERT-news.

© Соцсети

По его данным, взрыв на фабрике произошел в 04:00 по местному времени (05:00 мск), после чего там возник большой пожар. На место сразу были вызваны пожарные и эксперты из полицейского управления по борьбе с преступлениями. В момент ЧП на фабрике, печи на которой работали круглосуточно, находились 12-13 человек. После 09:00 по местному времени пожарные обнаружили тела 3 из 5 женщин, которые считались пропавшими без вести, а затем было найдено тело и четвертой погибшей. Еще одна женщина продолжает числиться пропавшей без вести.

По предварительной версии следствия, возможной причиной взрыва могли быть аммиак и пропан, которые находились на фабрике.

"В больницу Трикалы направлены шесть работниц фабрики и один пожарный, в большинстве случаев в качестве меры предосторожности. У них нет ничего серьезного. Мы также направили двух психологов из больницы Кардицы для оказания психологической поддержки им и их семьям", - заявил министр здравоохранения Греции Адонис Георгиадис.

Пресс-секретарь греческой полиции Константия Димоглиду отметила, что на месте происшествия остаются крупные силы пожарных, которые пытаются взять под контроль огонь в здании фабрики.