Житель Башкирии зарезал бывшую жену и пытался убить дочь

В селе Игнатовка Чишминского района 42-летний местный житель пришел выяснять отношения к бывшей жене, проживающей с четырьмя дочерьми, и напал на них с ножом.

© Российская Газета

Как рассказали в МВД по РБ, в ходе конфликта на почве ревности мужчина схватился за нож и несколько раз ударил экс-супругу в руку. На шум выбежала их 19-летняя дочь и попыталась защитить мать, но получила удар ножом. После этого сельчанин нанес бывшей жене смертельный удар в шею и скрылся.

Страшную картину застала выбежавшая на крыльцо шестилетняя девочка. Старшая из дочерей сумела вызвать скорую помощь.

На данный момент подозреваемый задержан, он во всем сознался. Возбуждено уголовное дело об убийстве и покушении на убийство.