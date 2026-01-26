В Краснодарском крае полицейские предотвратили двойное заказное убийство

В пригороде Анапы сотрудники ГУ МВД России по Краснодарскому краю задержали подозреваемого в организации покушения на убийство.

© МВД МЕДИА

«Предварительно установлено, что мужчина, не желая делить наследство с двоюродным братом, решил избавиться от него и его супруги. Жизнь родственников злоумышленник оценил в 1,5 миллиона рублей. Когда он начал поиск исполнителя преступления, об этом стало известно полиции. Все дальнейшие действия проходили под контролем сотрудников органов внутренних дел. В ходе личной встречи мужчина передал предполагаемому киллеру задаток в размере 1 миллиона рублей. Затем полицейские организовали инсценировку убийства. Постановочные фотографии были переданы заказчику, после чего он был задержан оперативниками», – сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

На основании собранных сотрудниками полиции материалов следственными органами возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьями 30, 33 и 105 УК РФ. Фигурант заключен под стражу.