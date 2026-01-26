В Нижнем Новгороде машины вмерзли в фекальные стоки после коммунальной аварии

Заледеневшие фекалии, разлившиеся после прорыва трубы на Пермякова в Нижнем Новгороде, сковали машины. Об этом сообщает Telegram-канал Ni Mash. Судя по видео, владельцы пытались отогреть свои машины при помощи газовых горелок.

"Вот так ночью водители отвоевывали свои авто из канализационных оков. Сейчас спецы уже откачали жидкость с проезжей части и принялись уничтожать наледь.

До этого ассенизаторский прицеп трактора перевернулся и засыпал нечистотами автодорогу после ДТП в Ленобласти.

Авария произошла в деревне Порошкино Всеволожского района. Трактор-ассенизатор врезался в универсал Kia, водитель которого готовился вернуться в полосу после разворота. На записи видно, как неуправляемый трактор врезается в заднюю часть легковушки, после чего ассенизаторский прицеп опрокидывается.

За рулем Kia находился 72-летний мужчина. Никто из участников происшествия не пострадал.