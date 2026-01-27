На юге Москвы мужчина избил соседку ложкой для обуви

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Мужчина избил соседку ложкой для обуви из-за частых интернет-заказов с доставкой товара на дом на юге Москвы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Главного управления Росгвардии по Москве.

"Следуя по маршруту патрулирования, правоохранители получили сигнал тревоги с одной из охраняемых квартир по улице Медынской. По прибытии на место происшествия к росгвардейцам обратилась пожилая женщина, пояснив, что житель соседней квартиры напал на нее, находясь в состоянии алкогольного опьянения. 53-летний москвич бросился на пенсионерку с подвернувшимся под руку предметом быта (ложкой для обуви). Причиной агрессии стало обвинение соседки в личных неудобствах из-за ее частых интернет-заказов с доставкой товара на дом", - говорится в сообщении.

Там также отметили, что росгвардейцы задержали гражданина, выскочившего на лестничную клетку в одном тапочке, и сопроводили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.