Россиянин попал под следствие за высказывания в интернете

В Калужской области задержали мужчину за призывы к экстремизму. Об этом сообщает ТАСС.

Возбуждено уголовное дело по статьям 205.2 («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма») и 280 («Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности») УК РФ.

По данным агентства, местный житель придерживался антироссийской идеологии и размещал в интернете высказывания с оправданием террористической деятельности одного из запрещенных в России украинского военизированного формирования. А также призывы к экстремистской деятельности против российских военных, которые принимают участие в специальной военной операции (СВО).

Сотрудники ФСБ выявили и пресекли его противоправную деятельность. Мужчина арестован.

