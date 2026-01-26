Россиянина осудили за передачу данных разведке Украины

Жителя Удмуртии приговорили к 18 годам лишения свободы за передачу информации разведке Украины, сообщили в объединенной пресс-службе судов республики.

"Исследовав представленные доказательства, суд <…> приговорил подсудимого к 18 годам лишения свободы с отбыванием первых 3 лет в тюрьме, остальной части наказания - в колонии особого режима, со штрафом в размере 100 000 рублей, с ограничением свободы на срок 1 год 6 месяцев", - говорится в сообщении.

Жителя Можги признали виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 275 УК РФ (госизмена). Мужчина через Telegram установил контакт с представителем Главного управления разведки Минобороны Украины и с 5 по 9 ноября 2024 года, действуя по заданию иностранной разведки, собрал и передал сведения для использования их против безопасности России.

Противоправная деятельность была выявлена, пресечена и расследована региональным УФСБ.